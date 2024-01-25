娛樂

李天縱被批「怪獸家長」

李天縱想囡囡3語同步發展。 李天縱想囡囡3語同步發展。
李天縱想囡囡3語同步發展。
前港姐李天縱2018年與內地導演唐寅結婚，前年誕下一女。近日她在網上發文，表示約3歲的囡囡準備升讀K2，她計劃要囡囡一日返兩間幼稚園，更為此更換7人電動車及聘請司機，有網民稱她是「怪獸家長」。李天縱留言指想用盡整天的時間讓囡囡學習，望她3語同步發展。
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