「真係咁Friend？」：孖鍾舒漫考默契 王君馨開名數圈中麻煩友

藝人王君馨（Grace）及鍾舒漫（Sherman）都是跳唱女歌手，2人看似毫無關聯，卻是閨中密友。為了考驗友誼，她們在繽FUN星網節目《真係咁Friend？》大玩「心有靈犀」遊戲，看看是否真的了解對方。

經過一輪遊戲後，Grace與Sherman竟出現「問4錯3」的情況，期間被問到「最難相處的歌手」時，Grace表現得十分「不屑」：「好多啦，嗰日心情唔好啫！又或者佢哋心情唔好。」Sherman即表示：「依家要講名呀！」Grace即一口氣說出一大堆名字，場面搞笑。

其實Grace早於16歲時，曾有機會與台灣唱片公司簽約出道，甚至有「飛輪海師妹」的銜頭，但她最終因一事而拒絕，究竟是甚麼原因？她又為擔任ViuTV節目評判一事作出平反。

Sherman平反外形被踩 至於Sherman曾被攻擊「冇唱功」及「外形不濟」，Grace聞言後直斥發言者沒有品味，但Sherman不怒反笑，以「各花入各眼」來回應，之後感慨分享在香港做跳唱歌手的各種辛酸。提到感情生活，Sherman對於被稱為「渣男攝石」有何看法？想知更多Grace與Sherman這對姊妹花還有甚麼驚人秘密，以及真情流露的一面，大家切勿錯過每逢周五播出的《真係咁Friend？》。