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陳凱琳帶囝囝外遊似「打大佬」
藝人陳凱琳昨日到觀塘出席環保活動，透露平日經常乘搭港鐵和電車：「有時啲市民認到我，佢哋都好有禮貌同友善，會問我去邊度，又會同我影相。」農曆新年將至，她透露一家人會去澳洲旅遊，首次挑戰沒有工人姐姐帶囝囝坐飛機，笑言是「打大佬」：「細仔啱啱1歲大，太細個所以唔帶佢去，交畀婆婆照顧。」
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