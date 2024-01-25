Edan讚揸槍有型 姜濤發惡隨時摑人

Anson Lo（左起）、姜濤與Edan大談片中角色。

由MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）主演的英皇賀歲電影《盜月者》將於農曆大年初一上映，Edan和AL片中各有「特異技能」，飾演「大佬」的姜濤大呼過癮，唯獨其中一場槍戰場面要克服心理關口才能成功開槍。

姜濤、Edan及Anson Lo受訪時談到角色即滔滔不絕，首次扮「大佬」的姜濤，角色心狠手辣、壞事做盡，他笑說：「做反派好好玩呀，好過癮，真係你唔做就摑你一巴，好兇狠，所以好大挑戰。當時都有參考啲經典反派角色，好似《古惑仔》呢啲角色，我全部都有睇。」

片中不乏槍戰場面，Edan大讚姜濤揸槍勁有型，姜濤謙虛表示：「係幕後剪接令我哋有型啫，不過係幾好玩，第一次開槍以為可以好型，但後座力幾恐怖，要克服個心理關口，因為聲音大到令你好驚，喺現場要戴住耳塞，同埋要壓抑住嗰種恐懼。」

AL自認純情小男孩 分別飾演手錶維修員的Edan和開鎖天才的AL，拍攝前特別跟專業人士上堂學習相關技能，獲益良多。他們在日本拍攝時要應付爆破場面，Edan稱讚當地武師專業又厲害，AL則笑指：「我係純情小男孩，見到人打就嘩嘩嘩係咁叫，主要係白只同張繼聰打得勁啲。」Edan說：「白只外形好似唔係好打得，佢仲話自己平時冇乜點打，點知一開機，下下都好準，有一下佢雙腳跳起再踢落去，睇唔出佢身形可以做到咁，簡直快狠準！」提到該片沒有女主角好Dry，Edan笑稱：「因為要偷嘢，唔得閒，咁啱劇情又安插唔到感情線。」