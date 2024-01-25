視帝新劇檔期降呢 王浩信玩自抽 靠「炮灰」突圍

藝人王浩信和姚子羚昨日出席下周一首播的新劇《狀王之王》宣傳活動，曾是TVB「親生仔」又是視帝的王浩信，為劇集首次剃頭演出，誠意十足，但自抽該劇是「炮灰劇」，希望觀眾憑「炮灰」兩字記得他們，可謂用心良苦。

王浩信、姚子羚、陳浩民、陳楨怡等昨日到觀塘出席無綫劇集《狀王之王》宣傳，談到自抽「炮灰劇」，王浩信解釋：「切合番宋世傑個角色，佢成日咬文嚼字，而肥皂劇係陪住觀眾每晚『送飯』，我拍嘅時候真係好多笑聲，希望藉住『炮灰』呢兩個字令觀眾記住我哋。」對於被網民指仍是TVB「親生仔」時就有台慶劇，現在就變「炮灰劇」，他哈哈大笑：「交畀公司安排啦，觀眾依家睇好多劇，咩檔都好，依家好多平台都睇得番，除咗香港觀眾，對大灣區都係好檔期。」又指今次拍劇充滿誠意，首次演古裝剃頭演出，更被自己扮女人的裝扮驚艷到。

陳浩民爆響口籌備《狀2》 而陳浩民相隔17年再返TVB拍劇，他指離開TVB時，王浩信才剛加入，今次拍劇是新知交替，但就不認為劇集是「炮灰劇」，因為喜劇是歷久不衰。問到子女會否期待他演出？他說：「佢哋平時只係睇iPad，但會叫佢哋捧場，要佢哋學好廣東話。」至於TVB可有再洽談他拍劇？他笑指要看今次收視如何，又大爆導演林子聰正籌備《狀2》：「好似寫緊劇本喇！佢唔搵我都報定名。」

至於陳楨怡穿短裙大騷長腿，她指角色是由外國回來的中醫師及仵作，要解剖屍體，演出時又要中英夾雜，最難是忍笑。劇中她要跟姚子羚爭王浩信，令到姚子羚呷醋，但她指現實中沒有試過「爭仔」。