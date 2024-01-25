獨家專訪：佛系「大騎樓」 懵住拍處女劇 黃宗澤「特別照顧」 郭珮文登堂入室派甜

港姐郭珮文「天然呆」背後有苦自己知，因受欺凌而患社交恐懼症，令她面對陌生人時會緊張到發呆。她自爆曾暴食減壓，慘變130多磅肥妹仔，幸好傻人有傻福，近日與視帝黃宗澤合作獲「特別照顧」，日前更網晒到對方餐廳的「甜照」。

新一代「咪神」郭珮文雖是落選港姐，但由參選至今一直人氣高企。身材得天獨厚、性格隨和又搞笑的她，在一眾佳麗中率先跑出，與視帝黃宗澤（Bosco）、袁偉豪、蔡潔等合作無綫重頭劇《法證先鋒6倖存者的救贖》，之前更於《萬千星輝賀台慶》中「遊魂」贏得42萬銀行存款大獎，名副其實是個幸運兒！

自爆受欺凌致「社恐」 「大騎樓」外形完全拋窒一眾姐仔，甚有威脅性，但跟其性格原來反差甚大。郭珮文自覺「佛系」不懂進擊，加上讀書時受欺凌，至今仍有社交恐懼症，日前她接受本報專訪時說：「人哋聚埋一齊係開心，但我就會緊張，特別係見到唔識嘅人，就會好似一碌木咁棟喺度，或者匿喺角落玩手機。」她自爆「社恐」由升讀中學開始，當時心直口快，說話容易得罪人，逐漸受同學、朋輩欺凌及排斥，亦由小學時的活潑性格陷入社交困難，說話愈來愈少，之後更因讀書壓力，一度靠進食減壓，以致變成肥妹仔，她說：「因為畀人排斥而收收埋埋，加上學習壓力，鍾意食嘢，小學後變咗肥妹仔，當時身高只得1米50，但體重就有130幾磅，圓碌碌咁。」身形突變令她由學游水變玩舉重：「曾經幾大隻，後來貪靚想做個吸引嘅女仔，經過幾次減肥，依家先變番110磅，但公司希望我再瘦啲。」

郭珮文選美亦是為了衝破「社恐」障礙：「成日匿喺屋企都唔係辦法，於是去參加港姐，依家去到陌生場合已經冇咁驚，最好有個『好心人』同一個熟啲嘅人一齊就會輕鬆好多，但都未識得同人傾偈，介紹完自己就唔知講乜好。」

未敢挑戰高海寧 馬國明的「天然呆」終於有接班人，在台慶夜呆頭呆腦地贏大獎的郭珮文惹人發笑，她亦自覺傻人有傻福：「我冇乜本事，但運氣好似幾好。大家覺得我好迷惘，其實唔係，我清楚自己做咩，個腦Load到，只係個樣Load唔到，希望之後個樣會醒目啲。」在台慶夜「峰」芒畢露的她，被網民吹捧後浪推前浪，蓋過「咪神」高海寧，對此她說：「令人關注係好事，但成件事好尷尬，人哋係女神，我唔可能同女神比。」

正拍攝處女劇《法證6》的她令人憂慮，她笑言開工時也是「懵吓懵吓」：「第一次拍劇覺得表現還可以，大家對我好好，氣氛又開心。今次做Bosco下屬，佢同導演都提點我好多，我懵盛盛嗰陣，好感激大家推我一把，唔係我有排都未郁到。」她對拍劇感興趣，希望繼續「佛系」地挑戰自己：「冇諗過咁快有劇拍，有個壞習慣就係唔期待咁多，因為怕失望，如果真係發生就會好開心。」有幸得到Bosco「特別照顧」，日前她更到對方餐廳「食好西」，事後上載熊仔Cute爆特飲相「派甜」，Bosco似乎真的待她不薄。