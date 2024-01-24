娛樂

DJ GG水着照晒冷

韓國夜店女神DJ GG擁有甜美樣子和驕人身材，除了活躍於韓國夜場外，更經常獲邀到海外打碟。早前她先後赴中國、美國、印尼及菲律賓等地演出，工作之餘，亦趁機以比堅尼上陣在酒店泳池暢泳以及影靚相。她最近就在社交網分享多張水着照，大騷Big爆上圍，令粉絲睇到心心眼！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc