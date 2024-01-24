DJ GG水着照晒冷

韓國夜店女神DJ GG擁有甜美樣子和驕人身材，除了活躍於韓國夜場外，更經常獲邀到海外打碟。早前她先後赴中國、美國、印尼及菲律賓等地演出，工作之餘，亦趁機以比堅尼上陣在酒店泳池暢泳以及影靚相。她最近就在社交網分享多張水着照，大騷Big爆上圍，令粉絲睇到心心眼！