《奧本海默》擸13項奧斯卡提名 里奧仔瑪歌爆冷 冇份爭帝后

影壇盛事《第96屆奧斯卡金像獎》昨日公布提名名單，《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與《Barbie芭比》澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）大熱倒灶，無緣爭帝后！

今屆提名出人意表，雖然大熱電影《Barbie芭比》獲8項提名，包括「最佳電影」，不過瑪歌就未能入圍「最佳女主角」。之前先後在《金球獎》及《Critics' Choice頒獎禮》勇奪影后的美國女星愛瑪史東（Emma Stone），則憑話題作《可憐的東西》（Poor Things）穩獲奧斯卡影后提名，與另一「金球影后」《花月殺手》的Lily Gladstone再度爭獎。今次是愛瑪第4度獲奧斯卡提名，當中於2017年憑《星聲夢裡人》（La La Land）榮膺影后。其他入圍者包括《大師級愛情》（Maestro）英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《泳不放棄》（Nyad）美國女星安納貝寧（Annette Bening）與《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）德國女星Sandra Hüller。

宮崎駿作品爭「最佳動畫」 影帝方面，兩位「金球影帝」《奧本海默》（Oppenheimer）的愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy）與《滯留生》（The Holdovers）的美國男星保羅基安馬提（Paul Giamatti）順利入圍爭獎，獲睇好的《花月殺手》美國男星里奧仔卻不獲提名。其他入圍者包括《大師級愛情》美國男星畢利谷巴（Bradley Cooper）、《魯斯汀：民運推手》（Rustin）美國男星Colman Domingo與《American Fiction》美國男星Jeffrey Wright。

今屆領先的是獲13項提名的《奧本海默》，《可憐的東西》則獲11項提名緊隨其後，至於《花月殺手》亦有10項提名，3套都有份角逐「最佳電影」。另外，本月初獲《金球獎》「最佳動畫」的日本動畫大師宮崎駿新作《蒼鷺與少年》，以大熱姿態獲今屆《奧斯卡金像獎》「最佳動畫」提名，與《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）等爭獎。

另一邊廂，爛片頒獎禮《金草莓獎》按照慣例搶先於《奧斯卡》公布提名前一日公布入圍名單，由史泰龍（Sylvester Stallone）交棒給積遜史特咸（Jason Statham）擔正的《轟天猛將4》（The Expendables 4）獲7項提名「領先」，包括「最差電影」、史泰龍與美瑾霍絲（Megan Fox）分別提名「最差男配角及女配角」，美瑾另憑《Johnny & Clyde》提名「最差女主角」。經典恐怖片續集《驅魔人：信仰者》（The Exorcist: Believer）與低成本惡搞恐怖片《小熊維尼：血與蜜》（Winnie the Pooh: Blood and Honey）同時獲5項提名緊隨其後。

《第96屆奧斯卡金像獎》部分提名名單

最佳電影

《墮下的對證》、《花月殺手》、《大師級愛情》、《奧本海默》、《從前的我們》、《特權樂園》、《American Fiction》、《Barbie芭比》、《滯留生》、《可憐的東西》

最佳男主角

畢利谷巴《大師級愛情》

Colman Domingo《魯斯汀：民運推手》

Jeffrey Wright《American Fiction》

施利安梅菲《奧本海默》

保羅基安馬提《滯留生》

最佳女主角

安納貝寧《泳不放棄》

Lily Gladstone 《花月殺手》

Sandra Hüller《墮下的對證》

嘉莉慕萊根《大師級愛情》

愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男配角

羅拔迪尼路《花月殺手》

羅拔唐尼《奧本海默》

賴恩高斯寧《Barbie芭比》

麥克韋化奴《可憐的東西》

Sterling K. Brown《American Fiction》

最佳女配角

Emily Blunt《奧本海默》

Danielle Brooks《紫色》

茱迪科士打《泳不放棄》

America Ferrera《Barbie芭比》

Da'Vine Joy Randolph《滯留生》