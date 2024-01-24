暢所欲玄：團年飯

香港人生活忙碌，雖然各家各戶仍然保留着吃團年飯的習俗，但不一定在年三十晚團年了。其實只要團年的日子並非屬於「陰錯」、「陽錯」或「破日」便可；而最佳選擇是在「天德」或「月德」等好日子（可翻查《通勝》）。

從前在家吃一頓團年飯，人們有不少習俗要遵守，但時移世易，不少人為了方便快捷，都會選擇出外用膳。以下的習俗儀式僅作參考。

1.如家中有拜祭神明及祖先，吃團年飯前，要以大香、細香各三支拜菩薩；五支香拜地主；分別拜過五方土地龍神後，才上三支香拜祖先。如果有家庭成員未能出席，家人應代其拜祭。

2.團年飯的菜餚要包括至少一款酒（如糯米酒），及要具備意頭吉祥的小菜，例如髮菜（意謂「發財」）、韭菜（意謂「長長久久」）及蠔豉（意謂「好事」）等。另外，要有魚、肉、雞、鴨等四道主菜，再加上另外四道小菜，這稱為「四盤四碗」，取其諧音「事事如意」。

3.在吃團年飯時，各人皆宜添飯，代表「添福添壽」；而為團年煮的米飯亦需準備多一些，好讓可以留起一點，代表「年年有餘」，此舉又可避免在年初一打開飯煲時，出現「空空如也」的不吉利情況。

堪輿學家麥玲玲師傅