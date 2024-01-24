王大陸拍拖溜冰 體貼送暖

台星王大陸與女友蔡卓宜甩拖後絕對不愁寂寞，隨即傳出與網紅沐軒撻着，繼被拍得結伴夜蒲後，近期一對小情人被網民發現在北京拍拖溜冰。當時室外天氣寒冷，王大陸將自己較保暖的羽絨褸與女友交換穿，並不介意穿上女裝大衣，被網民大讚相當體貼。亦有網民留意到沐軒與蔡卓宜「撞樣」，指王大陸喜歡的女生都是同一類型。