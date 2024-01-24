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王心凌戀愛腦失理智
「甜心教主」王心凌近日忙於世界巡迴演唱會之餘，亦有參與內地音樂真人騷《聲生不息．家年華》，近日與台灣歌手魏如萱於節目中探討戀愛腦主題。魏如萱自認是戀愛腦一族，令曾經視愛情為唯一的王心凌亦非常有同感，她表示：「誰沒有戀愛腦的時候，當你真心付出的時候，誰說得準可以時時刻刻這麼理智。」
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