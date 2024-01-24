娛樂

熱巴童年照出土 自細顏值逆天

熱巴今次被成功認證為純天然美女。 熱巴今次被成功認證為純天然美女。
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「新疆四美」之一的迪麗熱巴入行11年，人氣一直高企。但其洋娃娃一樣的精緻美貌，卻不時被指整容，直到近日她的童年照被網民「翻出土」，終於還她一個清白。網民大讚她名副其實由細靚到大，小時候眼大大的模樣和現在一模一樣，是天生的明星相。網民不斷討論激讚，更將她推上熱搜。
熱巴由細靚到大，真是中了基因彩票。熱巴由細靚到大，真是中了基因彩票。
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