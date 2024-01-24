中娛星動：趙露思趁勢「開戰」 白鹿拍劇遇暴雪 送熱豆漿冧粉絲

內地橫店下着暴雪，有指當地每下雪就會有劇集爆紅，正在當地拍劇的趙露思、白鹿等率先興奮，前者與小演員雪戰，後者則為粉絲送上熱豆漿，冬日暖在心。

內地橫店現時有多部古裝劇拍攝中，包括白鹿的《白月梵星》、吳宣儀主演的《五福臨門》、肖戰的《藏海傳》以及趙露思與劉宇寧合演的《珠簾玉幕》。適逢橫店下着10多年來一遇的大雪，有指橫店只要下暴雪，就會有劇集爆紅，例如《甄嬛傳》及《步步驚心》中的多場雪地美景場口仍不時被網民熱議。

肖戰淋雨戲疑被取消 內地頂流小花趙露思、白鹿及吳宣儀看見雪景都相當興奮，趙露思身穿羽絨大衣並紮着古裝頭，與小演員在拍攝現場進行雪球大戰。而白鹿前日收工時見到不少粉絲冒寒等候，她隨即叫人為他們安排熱豆漿暖身，網民大讚她人美心善，天冷時送奶茶、夏天安排雪糕、飯時安排漢堡包，到外地出席活動就送馬卡龍！而吳宣儀亦於社交網Po出多張照片，第一次於橫店看到雪的她，忍不住拍照留念。

至於肖戰前晚收工返回酒店時以黑色中褸由頭包到落腳，有指他原定昨日於橫店拍攝一場淋雨戲，但內地傳媒等候多時都未見其身影，未知是否因天氣太冷而取消。