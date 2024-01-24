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陳自瑤Hot爆驅寒
陳自瑤秀髮隨風飄，加上一身純白打扮，仙氣滿瀉！
藝人陳自瑤與王浩信婚後育有一女，雖然已為人母，但她保養得宜，不時分享美照。近日本港氣溫驟降，更發出寒冷天氣警告及強烈季候風信號，但未有影響陳自瑤分享照片的興致，她上載身穿吊帶背心的獨照，為網民送暖！相中她穿白色裙露香肩，仿似夏季一樣，加上紗裙飄逸，網民紛紛大讚充滿仙氣！
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