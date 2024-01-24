郭珮文鄧凱文爆發「胸」戰

應屆港姐有不少「胸猛」佳麗脫穎而出，「大騎樓」郭珮文繼日前與潘明璇鬥晒「胸狠」後，同屆上圍出眾的鄧凱文亦加入戰團，令「胸」戰升級！鄧凱文在網上分享新相，雖然身穿白色冷衫包到冚，但依然凸圍而出，包不住有料身材。至於郭珮文絕不讓賽，同樣穿上白色衫，不過背心透出內衣痕，胸形若隱若現，更加誘惑！