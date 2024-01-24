粉絲衝出馬路追《超星團》 奧利「送暖」保人氣 丁子朗最怕丟架

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》決賽舉行在即，41位參賽者以花車巡遊測試人氣，過百粉絲出動車隊「死跟」，更有狂迷衝出馬路示愛，險象環生！當中的人氣王奧利將身上的暖包送贈粉絲，未上舞台已先贏一仗！

《亞洲超星團》41位「超星練習生」，包括丁子朗、冼靖峰、公演現場觀眾投選以及「星耀值」排名首位的奧利等，前晚為3月9日在澳門舉行的決賽造勢，以花車巡遊形式遊勻中環及尖沙咀多個地點。他們未正式出道已吸納粉絲，抵達各站都有過百粉絲追星，頻頻傳出歡呼聲，其中更有人自掏腰包租車隊跟足全程，又有女粉絲跑出車來車往的大馬路，站在花車前大擺心心手勢「示愛」並用長鏡拍照，嚇得保安不停提醒粉絲注意安全。

一直是風頭躉的奧利相當高招，見街頭刮起寒風，隨手將身上的暖包轉贈粉絲。問到可有信心繼續保持第一？他笑說：「有吧！」他口甜舌滑指排名並非他控制範圍內，全靠粉絲支持，又表示：「排第二的李權哲是強勁的競爭對手。」問到氣溫急降，在街頭跳舞可會吃力？他說：「還好，跳一跳便暖和。」

冼靖峰公演Sell港味 至於香港代表丁子朗直言現時排名尚有進步空間，又指首次參加選秀賽，現場表演方面經驗少：「事後睇番有啲位可能較緊張，其他選手都講有啲位可以再放鬆啲。」冼靖峰則表示和丁子朗正跳出舒適圈，並透露即將播出的第3次公演，必定令觀眾耳目一新：「今次咁啱係成隊香港人表演，會重新演繹首經典粵語歌，除咗加入舞蹈、旋律同歌詞，亦都有演戲成分，覺得係最正嘅表演。」丁子朗坦言為免失禮，壓力頗大：「啲人真係會擘大眼睇香港人跳成點，唔想影衰香港，所以我哋好努力去做。」