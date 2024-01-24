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高海寧 豪宅全面睇
高海寧的寓所舒適闊落，簡直羨煞旁人。
無綫花旦高海寧憑《新聞女王》於內地人氣爆升，密密吸金的她近日更拍片曝光豪華寓所。見她走勻全家多個角落，瞓梳化、歎咖啡和追劇等，除了超長梳化床外，更有移動式電視，而客廳後方則是開放式廚房，備有兩個焗爐，同時浴室內還有浴缸，整體空間感十足，甚有生活品味。
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