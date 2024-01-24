獨家訪問：胡美貽「胸」降新西蘭 與500隻海豚共泳

「咪神」胡美貽、何泳芍、廖慧儀、陳若思正於新西蘭拍攝《港女野人2》，她們上山下海之餘，更着住潛水衣跟500隻海豚暢泳，大晒Big爆上圍，超「Cup」養眼。

無綫咪神胡美貽、何泳芍（Honey）、廖慧儀和陳若思主持的無綫J2行山真人騷節目《港女野人》前年播映時回響熱烈，現時她們正於澳洲和新西蘭拍攝第2輯，21日行程相當緊密。日前4女出海與海豚暢泳，她們目睹500隻海豚現身既開心又興奮。

胡美貽昨日接受本報訪問時謂：「今次係保育行動，呢度一日已經有齊四季，所以每日我哋都要帶好多衣物。今次除咗游水，仲有潛水、行山同露營等好多活動，我哋仲去咗一個火山，嗰度環境好靚，依家行程先去咗一半，嚟緊會行冰川，有可能會落雪。」她又表示今次行程緊密，每日都要執行李和換酒店：「我哋4個一齊share同一個廁所，一個沖緊涼，一個就化緊妝，呢次都係我哋第一次日日對住咁耐時間，真係好close，大家都係患難見真情。」首次到新西蘭的她，在那邊不停吃漢堡包及薯條，更食到喉嚨痛。

感情飛躍式增進 至於Honey則謂：「呢度嘅活動比之前更Chur，為咗靚我哋梗係要着泳衣合照啦！雖然依家新西蘭係夏天，但天氣好極端，前一日30度，今日得番7度，所以唔係集集都可以着泳衣，今次我哋4個住埋一間房，感情比之前增進不少。」而陳若思受訪時開心表示：「今次好多戶外活動，見到好多唔同嘅野生動物。」