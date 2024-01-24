娛圈單打：A0女神有新歡 花心定係扮純情

TVB上位小花郭柏妍（Rosita）向有「A0女神」稱號，她亦不時強調自己仍未出Pool。即係咁，咁靚嘅女仔話自己冇拖拍，從來都未必信得過，Rosita之前同丁子朗因為合作《下流上車族》而傳出撻着，點知話咁快啫，美女似乎已經換畫，被指戀上人氣男歌手洪嘉豪！

Rosita表面上同洪嘉豪大纜都扯唔埋，不過緣分就係咁奇妙。小妮子最近在個人社交網，不時以對方歌曲做貼文背景音樂，就連早前到台灣拍攝節目，都要喺唱片店擁着洪嘉豪的CD甜笑合照，咁明顯，話只係單純粉絲，外界都難以相信。不過Rosita就強調，跟對方並不認識，只係鍾意對方嘅歌啫，仲話希望跟洪嘉豪做朋友，死都唔認拍拖。

講真，Rosita後生又靚女，前途無可限量，梗係多男仔鍾意啦，有拖拍絕對不足為奇。早在去年生日，她已在社交網大晒男友視角收花照，笑容甜到入心，當時網民仲諗住係緋聞男友丁子朗所送。事實上，緋聞傳得最熾熱之時，二人被指拍拖同遊中環音樂節，Rosita仲戴上疑為丁子朗現場即製的頸鏈放閃，sweet到爆。

詎料到了年尾，二人關係急轉直下，丁子朗因為要北上參加《亞洲超星團》，被傳成為二人斬纜導火線。此後呢對緋聞男女絕口不提對方，連朋友都做唔成。

點都好，男未婚、女未嫁，拍多幾次拖都好正常。之但係，Rosita成日話自己A0，初時的確好似蒸餾水咁Pure，但隨着緋聞愈傳愈多，網民開始覺得佢好假，真係始料不及！