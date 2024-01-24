旅行艷遇當文化交流 龔嘉欣心急生B 無意逼婚

藝人龔嘉欣去年被爆與日籍甜品大師松岡哲也秘戀，更拍住上經營概念餐廳，在公在私都甚有默契。昨日嘉欣在活動上主動談及派雙封利是，又直言心急想生B，恨嫁恨到出晒面，不過她揚言不會逼婚，強調只是擔心要做高齡產婦。

34歲的龔嘉欣昨日到觀塘出席新春活動，未婚的她在台上透露新年會繼續派雙封利是，又自爆心急想生仔，她說：「派雙封利是係派自己個姓（利是封），同埋真係開始心急想生BB。」問到可以和松岡哲也生B？她即邊笑邊無厘頭表示：「乜都冇，冇話係定唔係，順住行啦！（要種唔要男人？）唔好，我想要個家庭。（逼婚生B？）唔會！」她又指身邊朋友都替她心急，擔心她明年要做高齡產婦，她說：「佢哋係咁叫我快啲，最好唔好同佢哋啲小朋友年齡差太遠，可以一齊玩，或者對親家都幾好。」

嘉欣透露計劃農曆新年後一個人去旅行，心目中已有幾個目標地點，她說：「本身自己好鍾意metime，可以坐喺公園一日都得，洗滌心靈。」開設甜品店的她，有意去澳洲試食蛋糕攞靈感，又說：「或者夏威夷都好，希望最少留兩個禮拜。（想有艷遇？）可以㗎，如果認識到朋友唔介意做文化交流，識多啲朋友嘛，不過我去旅行唔係呢個目的，只係想靜吓。」

孖張振朗「靈戲CP」搵真銀 另外，嘉欣和張振朗於劇集《靈戲逼人》CP配在馬來西亞大受歡迎，本周六2人應邀到當地登台，嘉欣開心表示：「雖然台慶頒獎禮冇咗最佳拍檔呢個獎，但觀眾仲好記得我哋，希望有機會拍《靈2》，劇情講我已經灰飛煙滅，但我已經構思緊新劇本，陣間會同監製sell橋，希望新一年大家仲鍾意我哋呢個CP，咁就可以一齊搵銀。」