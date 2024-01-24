獨家消息：「救妻英雄」獲邀合作 收7位數應急 彭發死線前還清債 唔使破產

現年58歲的「鬼王導演」彭發去年底被爆因愛妻患上末期肺癌，急需醫藥費卻無穩定入息證明，遂向二線財務公司借貸，欠下街數近二百萬元無力償還，故入紙申請破產。事件經廣泛報道後，彭發被形容為「救妻英雄」，有製作公司「登門」求合作，更墊支7位數讓他應急，結果在「死線」前，彭發主動向法院撤銷申請破產。

彭發昨早約9時已現身金鐘高等法院，上庭後經過簡單的程序便完成相關手續。離開法院時他透露前日才通知破產管理署撤銷破產申請，談到債務安排問題，他簡單表示：「我會搞掂㗎嘞，稍後會喺社交平台交代，依家嘅公司唔想我講太多，大家體諒吓。」談到太太病情，他說：「搏鬥緊，50/50。（依家心情點？）都要面對，人生就係咁。」至於吳鎮宇及張兆輝太太曾仗義出錢幫忙，彭發說：「係！好多謝佢哋，都有圈中人搵我傾合作計劃，真係人間有情！（財務公司仲有冇搵你？）冇啦！」

及後他即在社交平台發貼文，感謝一個月來各界對自己的支持與關心：「有關我之前的新聞報道，得到各方人士的關注和關愛，深感人間有情，很快就會有合作項目開展，讓我即時能解決目前財困問題，更令早前破產申請得以撤回，因此我可以重拾心情專注回工作上和悉心照料妻子，最後讓我知道人間不單有情更有愛。」

事後記者與彭發再取得聯絡，他坦言：「真係好多謝《東方日報》上月嘅報道，喺內地回響尤其厲害，連官媒都有轉載，形容我係『救妻英雄』，好多人為我點讚。翌日寰宇電影嘅林小強就打電話嚟，話內地兩大影業製作公司想搵我合作，未開戲前可以做住監製同剪片工作先，咁我都交咗個劇本畀佢哋批示，估唔到一個月就搞掂晒（財困）。」

江若琳：幫得一定要幫！ 據悉，資方在彭發未展開工作前，已墊支7位數字給他應急及清還所有債務，日後有工作才慢慢扣數歸還。談到太太病情，他直言上月經醫生診斷癌症復發，目前已換了另一種標靶藥：「依家睇吓點，可能又要重頭再接受電療同化療，見步行步啦，起碼第一步（欠債）解決咗已經好好嘞。」

而曾與彭氏兄弟合作拍攝電影《童眼》及《追兇》等的江若琳，得悉彭發的處境亦大表關心：「其實我同佢太太都好熟，當初知道消息梗係心噏啦，不過我覺得要關心咗彭太嘅病情先，所以我都有傳短訊問候，同時亦覺得彭發好偉大，我絕對相信好人有好報，個天會睇到嘅，依家聽到有人幫佢，我都戥佢高興。（佢搵你拍戲可以零片酬？）冇問題，話晒佢睇住我大㗎，朋友幫得一定要幫。」