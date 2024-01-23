恐未成年粉絲跟住唱 (G)I-DLE歌詞含「性暗示」 被轟唔啱聽

韓團(G)I-DLE前日公開新歌《Wife》MV，因歌詞含「性暗示」而爆發爭議，被網民炮轟不適合未成年聽眾，因組合有大批學生粉絲，不少家長亦擔心子女會跟着唱，帶來不良影響。

去年憑Hit歌《Queencard》橫掃樂壇的(G)I-DLE，將於下周推出新碟回歸，前晚率先公開新歌《Wife》MV，上架20小時便突破500萬點擊。5女戴上薄荷綠色短假髮，配以輕快曲風熱舞，新歌本想表達女人不想再局限於為人妻子的工作，卻因歌詞被指含「性暗示」而惹起爭議。當中有描述夫妻之情的歌詞，包括「請吃掉蛋糕上的車厘子，小心翼翼地親吻，然後再大膽地吃掉，讓我知道味道如何」、「老婆，我會讓你感覺很High！」、「我的舌頭輕輕觸碰你，不會碰到細膩的嘴唇，從頭到腳……如果學會了，你現在也試着騎上來！」等挑逗性內容，被認為具有暗示「性」的含意。

家長倡列「19禁」 不少網民認為歌詞太露骨，由全是成年人的5女來演繹當然沒問題，但卻不適合未成年聽眾，尤其她們的粉絲年齡層中有不少中小學生，有家長非常擔心子女會跟着唱：「說實話，我無法想像我女兒跟着唱的樣子，感覺好可怕，應該列為『19禁』限制聽歌年齡。」甚至有人表示應該向韓國通信委員會舉報。而組合今次回歸的造型比以往更成熟，5女穿上高衩裙晒腿拍宣傳照，成員Minnie與美延同步公開新手袋廣告趁機造勢。

另外，日本偶像宮脇咲良所組的韓國人氣女團LE SSERAFIM昨日宣布將於下月19日推出第3張迷你專輯《EASY》回歸樂壇，日前5女出發前往美國準備拍攝新歌MV，為免新碟造型曝光，她們現身首爾仁川國際機場時，全身包到冚，就連到場送機的媒體亦難以辨認，要向成員確認身份，相當搞笑！