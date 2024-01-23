娛樂

梁云菲由內Pink到外
「國光女神」梁云菲近日以全新形象示人，向來走狂野路線的她，早前自爆進行俗稱「一線鮑手術」的小陰唇整形手術，令私處回復粉嫩，想不到整個人亦「由黑變粉」，換上粉紅色頭髮，穿上粉紅色喱士睡衣，大玩透視誘惑！Deep V睡衣令她露出圓渾半球，重點位置剛好以喱士邊遮住，若隱若現。
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