摸Pet Pet：Cheronna打開心窗 跟「柯南」學做人

藝人吳嘉禧（Cheronna）最近成為「新手媽媽」，由暫托榮升正式狗主，她指狗狗身世可憐：「佢喺江夏圍村被發現，當時有幾個攞住木棍嘅大男人圍住佢，係一名保安哥哥救番佢，幫佢改咗個名叫江仔，義工接手後一直冇人認領，最後交畀我做暫托。」為答謝保安哥哥的救命之恩，她為狗狗保留了「江」這個姓，並以她喜歡的漫畫《名偵探柯南》主角「江戶川柯南」作名字。

用愛融入生活 Cheronna從未養過狗，亦未做過任何動物的媽媽，經過5個月相處，她於去年聖誕決定接受緣分的安排領養「柯南」：「相處落性格好夾，佢望我嘅眼神同望其他人好唔同，充滿愛，佢已經認定我係家人，亦融入咗我嘅生活。」她大讚「柯南」性格友善，又肯聽從命令，笑說：「要訓練嗰個係我，要訓練我點去教狗狗。」

不過，她未敢以「媽媽」自居：「實在太大責任，我仲未夠稱職，反而佢教曉我好多嘢，係我嘅老師。」她指「柯南」曾被虐待，腳上的傷痕依然清晰可見，但仍信任人類，令她深受啟發：「佢教我點去善良待人，可能我年紀大，覺得呢個社會唔知太多咩人，好少同人交往，但佢教我始終要帶住善意。」