1月23日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月23日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
胡杏兒中門大開 肚臍離奇失蹤
胡杏兒激罕着上性感晚裝，造型非常吸睛。
藝人胡杏兒日前出席內地活動時，罕有着上超性感晚裝，後面的大露背已經夠搶眼，但原來正面更吸睛，超Deep V設計低到肚臍，大晒骨感美，粉絲都紛紛讚她有型。不過最離奇的是明明晚裝中門大開，但整輯靚相中也看不見肚臍，有網友搞笑猜測是胡杏兒工作團隊把肚臍P走了，才會有這個效果。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240123-0123_00282_062/胡杏兒中門大開--肚臍離奇失蹤
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc