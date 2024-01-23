娛樂

胡杏兒中門大開 肚臍離奇失蹤

胡杏兒激罕着上性感晚裝，造型非常吸睛。 胡杏兒激罕着上性感晚裝，造型非常吸睛。
胡杏兒激罕着上性感晚裝，造型非常吸睛。
藝人胡杏兒日前出席內地活動時，罕有着上超性感晚裝，後面的大露背已經夠搶眼，但原來正面更吸睛，超Deep V設計低到肚臍，大晒骨感美，粉絲都紛紛讚她有型。不過最離奇的是明明晚裝中門大開，但整輯靚相中也看不見肚臍，有網友搞笑猜測是胡杏兒工作團隊把肚臍P走了，才會有這個效果。
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