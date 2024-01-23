馬國謝票兼拜早年 譚俊彥劉佩玥 出埠獻Sing搵真銀

林夏薇想同阿佘合作

而Moon亦獻唱了《小幸運》及《默契》，獲讚唱功高班，對此她嫌稱：「最緊要係心意啦，多謝佢哋鍾意，好熱情好熱鬧呀！因為我病咗搞到失聲，所以表演之前好節制，唔可以令馬來西亞嘅朋友失望。好感恩3場見面會都唱到歌，開到聲，好順利。」身為馬來西亞視后的Moon，指之前因疫情關係已很久沒有到當地，故今次還有一個特別任務，她說：「就係謝票嘞！哈哈！因為之前佢哋送咗『馬來西亞最喜愛TVB女主角』呢個咁有分量嘅禮物畀我，所以真係好多謝佢哋。」此外，忙於深圳拍攝新劇《黑色月光》的林夏薇（薇薇），日前病愈後亦到馬國出席剪綵活動，對於佘詩曼在《萬千星輝頒獎典禮》中成為三料視后，薇薇表示早已看好阿佘，對賽果感到高興，還表示期待跟阿佘合作。