馬國謝票兼拜早年 譚俊彥劉佩玥 出埠獻Sing搵真銀
視帝譚俊彥與劉佩玥齊齊現身馬來西亞搵真銀，前者一個月兩度飛當地，密密賺過肥年，後者則病住獻Sing，不過仍然獲讚動聽，而去年摘下馬來西亞視后的她，笑言趁此行特別向支持者謝票！
譚俊彥（Shaun）與劉佩玥（Moon）日前到馬來西亞出席活動，吸引數百粉絲逼滿商場，期間二人施展渾身解數，既唱歌助興，又與現場觀眾玩遊戲互動，適逢農曆新年將至，Shaun與Moon也趁機與大家拜個早年，場面熱鬧！
早前拍完新劇的Shaun，繼本月初與陳山聰及袁偉豪到馬國舉行演唱會後，事隔兩星期再飛到當地搵真銀，似乎準備與家人過肥年，於幾場活動中，Shaun連唱多首歌曲，又孖住Moon合唱，期間更走落台與現場觀眾打成一片，引來連番尖叫。
林夏薇想同阿佘合作
而Moon亦獻唱了《小幸運》及《默契》，獲讚唱功高班，對此她嫌稱：「最緊要係心意啦，多謝佢哋鍾意，好熱情好熱鬧呀！因為我病咗搞到失聲，所以表演之前好節制，唔可以令馬來西亞嘅朋友失望。好感恩3場見面會都唱到歌，開到聲，好順利。」身為馬來西亞視后的Moon，指之前因疫情關係已很久沒有到當地，故今次還有一個特別任務，她說：「就係謝票嘞！哈哈！因為之前佢哋送咗『馬來西亞最喜愛TVB女主角』呢個咁有分量嘅禮物畀我，所以真係好多謝佢哋。」此外，忙於深圳拍攝新劇《黑色月光》的林夏薇（薇薇），日前病愈後亦到馬國出席剪綵活動，對於佘詩曼在《萬千星輝頒獎典禮》中成為三料視后，薇薇表示早已看好阿佘，對賽果感到高興，還表示期待跟阿佘合作。
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