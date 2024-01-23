靚湯讚過拍檔先敢讚 馬國明恨攞着數 催劉穎鏇搵機師男友

視帝馬國明剛升呢人夫不久就口花花，昨日在活動中狂讚拍檔劉穎鏇（Tiffany），不過事後就「笠水」，笑指老婆讚過她自己先敢讚出口，期間又慫恿Tiffany找機師男友，相當風趣。

馬國明、蔡思貝、劉穎鏇及郭柏妍等昨日於機場為無綫劇集《飛常日誌》宣傳。談到飾演空姐的Tiffany獲外界形容為「最索空姐」時，馬明即附和大讚，更笑謂：「我老婆都讚佢靚，所以我先敢讚，我老婆未讚嗰啲我唔敢讚。」他指老婆湯洛雯（靚湯）很欣賞對方：「老婆睇電視時讚Tiffany笑得甜、身材均勻又靚。（下次演情侶？）我唔介意同多啲女對手拍戲，畀到新鮮感觀眾。」而Tiffany則笑言獲讚到不懂反應，又表示想一嘗飾演女機師的滋味：「睇《衝上雲霄》覺得女仔着起機師制服好有型。」

蔡思貝平常心等開劇 被問到會否想找機師做男友，Tiffany指與職業無關，但當馬明向她透露機師享有一折機票優惠時她即大表錯愕，馬明搞笑說：「你唔要都益我吖！我同阿湯去旅行靠你嘞！」他指雖仍有劇集要拍，但會想辦法抽空與太太去度蜜月。

《飛》劇快將播完，蔡思貝坦言自己也未來得及追看，又透露暫時未有新劇開，問是否因網民於邵氏高層樂易玲的社交網留言，要求對方不要再找她拍劇有關時，思貝不認同其看法：「每一季劇集完咪等下一季。（同樂小姐傾過？）冇呀，唔值得傾啦！」更指事件未有影響自己心情。