一家四口拉隊撐愛駒 城城帶大女入馬場 晒父女相

天王郭富城與方媛兩個愛情結晶品大女Chantelle和細女Charlotte向來可愛，愈大愈靚女，前日一家四口現身馬場時，Chantelle更除下太陽眼鏡激罕露正面，簡直生得與城城餅印一樣，網民更笑指囡囡貼郵票上額頭一定不會寄失。

城城愛駒「舞林密碼」前日出賽，成為馬場焦點。第9場開跑前，城城先充當慈父，不停陪囡囡玩，還摸她們面珠仔，雖然愛駒只跑梗頸四，但無損城城一家雅興，不知玩得幾開心。之前很多人指Chantelle似足媽咪方媛，但城城的基因後來居上，當Chantelle除下太陽眼鏡時，只見她五官跟城城一模一樣，有網民更笑指貼郵票上額頭一定不會寄失，盡得城城最強基因！

方媛被老公帥氣吸引 而36歲的方媛參加的內地節目《今晚開放麥》前晚播出，方媛在開場曲《對你愛不完》襯托下，簡單跳了幾下手舞，並指有這首歌陪伴，就感覺老公在身邊。她又提到自己18歲就經濟獨立，城城也是靠自己奮鬥，因此兩人都很明白彼此現時的成就得來不易，並會為兩個女兒做個好榜樣。被問到老公最吸引她的地方，她直言就是「帥」，並舉例指有次在飛機上回頭看一下睡着的城城，就感覺這個人很帥，即使任何時候仍能保持頭髮造型。主持人問到城城的髮量問題，方媛即指很羨慕老公髮量超多，就算用手抓自己頭髮都不會斷。

方媛又稱結婚前大家都很羨慕她，但結婚之後大家反而是心疼她，只是心疼的方式卻是「造謠」，並表示每次和城城外出時，如果站得太近就會被說「好卑微」，但站得太遠又會被說是「形同陌路」，令她無奈唱起老公的《我是不是該安靜的走開》：「我是不是該安靜的走開，還是該勇敢留下來。」雖然很配合，但不少網民卻笑指其歌聲不敢恭維。

此外，城城與林家棟及任賢齊主演的賀歲片《臨時劫案》海報曝光，城城親身示範使用玩具槍，小齊則入戲慨嘆不懂，當家棟學懂百發百中，城城則送上公仔以示鼓勵。