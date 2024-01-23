麥美恩陳懿德奉旨啜仔 江嘉敏𢱑做「星女郎」有下文

56位《亞洲超星團》練習生，前晚玩啜乒乓波時被「狂啜」，江嘉敏笑言希望逐個啜，陳懿德更與余宗遙嘴碰嘴，麥美恩則肉緊到捉實手仔，相當瘋狂！

藝人江嘉敏、陳懿德、關楓馨與黃婉恩，前晚聯同《亞洲超星團》一眾練習生錄影無綫節目《獎門人春節感謝祭》，進行「開心無敵啜乒乓」環節時，56位練習生被安排輪流上陣，當中陳懿德與余宗遙對戰時不小心嘴碰嘴；大喊希望今年脫單的麥美恩，更熱情地捉住練習生的手狂啜。

首度參與《獎門人》的江嘉敏，錄影前表示很期待：「監製打電話嘅第一句就問我最近Dry唔Dry，我以為有護膚品代言，點知一嚟就56個靚仔，仲要係小鮮肉。」問最想和誰「啜」？她笑說：「個個都咁靚仔，唔識揀，可唔可以56個輪流啜一次？」

另外，早前她曾揚言將劇集《非份之罪》的踢波劇照傳給周星馳自薦拍戲，她說：「佢有個Email係收CV，我真係有Send，然後得到回覆，唔知係周星馳本人定係佢團隊。佢問我攞聯絡方法同拍攝經驗，我問佢問得咁詳細係咪諗住用我？佢話等消息。」

丁子朗唱跳吸金 至於陳懿德已是第4次上節目，但首度與多位男生玩遊戲，練習生中，她揚言最喜歡黃昇大：「我覺得佢好可愛，雖然佢唔識廣東話同普通話，但每日都好努力學習。（期待同佢啜乒乓？）如果真係碰到嘴唇都唔係有心，我係為咗啜波波，唔係為咗啜佢個嘴嘴。」

而丁子朗以隊長身份亮相，他透露農曆新年會留港工作，又指主持無綫頒獎禮後多了工作機會：「嗰啲工作唔係叫我做主持，而係唱歌跳舞，都幾開心。」

陳懿德（右）啜波變啜嘴，未知江嘉敏是否羨慕？ 麥美恩捉實練習生飛擒大「啜」，非常肉緊！ 麥美恩