挑戰老公底線 何超蓮Deep V露半球

賭王千金何超蓮去年與竇驍結婚，婚後愈見愈性感，不時大解放晒水着，勁騷4吋事業線，之前又穿跌膊晚裝露背兼倒奶，絲毫不擔心老公詐型。她近日再分享火辣造型照，見她穿黑色連身裙上陣，胸前深V設計一直伸延至肚臍，中門大開露半球，再次突破性感底線！網民紛紛大讚索爆，好奇竇驍會否睇到眼火爆！