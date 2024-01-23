獨家消息：生日應援甩轆 淚灑紅館 Twins奇迹同行22年 乘勢搞世界巡唱

感激歌迷陪伴成長

至演唱會中場，Twins感性表示：「當年出道400幾日就開演唱會，係一個奇迹，到今日出道22年仲企喺紅館繼續開騷，亦係一個奇迹！作為一對組合可以喺埋一齊咁耐好難得，其他嘅組合可能會鬧交，或者默默淡出，所以我哋都唔知幾時會係最後一次演唱會。我哋兩個年紀愈嚟愈大，已經唔係當初嘅𡃁妹，無論點都好，多謝每位陪伴我哋成長嘅朋友，我哋代表你哋嘅青春，同時你哋都代表我哋嘅青春！」她們又對望互訴心聲，阿Sa說：「22年前完全想像唔到呢個係我哋嘅將來，開心與否、人生高崗或低潮都好，無論邊個階段你都同我一齊，多謝你呀『鍾欣嬌』。」阿嬌接着說：「由細到大我唔係一個自信嘅人，遇到困難就會逃避，但你就會走出嚟幫我解決，陪伴同支持我，你嘅自信同開朗係我學習嘅對象。以前我成日半途而廢，唯一冇放棄嘅係我哋嘅友誼，好感恩遇見你，可以同你組成Twins，多謝你蔡卓妍。」孖妹語畢即哽咽，而觀眾席上的容祖兒也感動流淚。