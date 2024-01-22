罔顧衞生教壞人 慧絲用雪整凍飲 被嘲雀糞加料

奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）上周五在社交網公開一條短片，教Fans就地取材用後院的積雪整凍飲，片段一出即被鬧爆，形容她的行為等同「食屎」，慧絲即拍片力撐！

慧絲在片中拎出兩個咖啡杯，直接在後院裝起雪，她表示過去幾日積存了大量積雪，所以決定整一杯凍飲。之後她在杯內加上有鹽的焦糖醬、朱古力醬及凍咖啡，炮製特色朱古力咖啡凍飲，品嘗一啖後大讚好味。

不過網民唔欣賞，留言狠批她不合衞生，有人更大鬧她的行為猶如「食屎」，寫道：「咁似乎唔係好乾淨，雀仔有機會喺雪堆上屙屎。」有網民不客氣問她：「知唔知雪入面有幾多細菌？」但亦有Fans力撐，自言小時候食過唔少雪都冇事。

自細飲水喉水 遭圍剿的慧絲翌日拍片回應批評，寸爆說：「呢度有好多人話啲雪好污糟，所以我哋拎咗後院嘅雪，然後放入微波爐叮吓……咁得啦！仲係唔好？我係咪唔應該食雪？」之後她再上載短片為自己辯護，揚言飲水喉水大：「我成長時期冇飲過濾嘅水，我哋係飲水喉水……用口直接喺水龍頭或水喉度飲，或者呢個就係點解我咁做（食雪）？」