暢所欲玄：除舊迎新 年廿八洗邋遢

年近歲末，家家戶戶都準備大掃除，趁機把家中的舊物品換掉，意思是舊的不除，新的怎會來。我的布局格言是，不管在大運中或不在運中，均可通過八字批算出來，不能單憑自己所屬生肖來論運程和攻守策略。

玄學承載着中華先賢數千年的文化智慧，而且不停隨時間改變，統計出不同的大數據絕對有參考價值。今年大掃除（即洗邋遢）的吉日分別為農曆十二月十九、廿三、廿四、廿六、廿八。要留意家中有沒有地方發霉，如有，必須清潔或修復。

根據傳統，我們會買柚葉煲水來掃舍和洗澡，寓意驅走霉運。我提出用另一方法也可收到同樣效果，那就是採用丁香，可在香料店或中藥店購買。丁香按藥典記錄，有殺菌、消毒作用，把它放入煲湯袋或茶葉袋，再放入水煲內加水煮沸，即可使用；亦可於洗澡時紮於花灑上，跟着過水便可。

另外，之前我講過，家中每個方位代表每個家庭成員，如西北代表男主人、西南代表女主人、正東代表第一個仔（長子）、東南代表第一個女（長女）、正南代表第二個女、正西代表幼女、正北代表第二個仔、東北代表幼子。這是實戰記錄，知者自知，不知者不知。在此強調這玄學跟任何宗教無關。

堪輿學者元海