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七仙羽自誇全面 招妒忌
玄學家七仙羽（七師傅）昨日出席飲食店開幕儀式，自言每日忙到不得了，工作已排到4月：「冇辦法，因為佢哋話搵唔到一個咁幽默、風趣、轉數快又咁出名嘅師傅。」她形容自己為全面的玄學家，猜測一定會遭別的師傅妒忌：「呢個係人之常情。」
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