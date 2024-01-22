緋聞惹太太關注 吳業坤戒亂噏

歌手吳業坤闊別4年，將於本月28日在東蒲胡李名靜體育館舉行《坤哥ただいま2024音樂會》，意即「我回來了」。回來後的吳業坤最明顯是外形上的進化，這完全歸功日籍太太愛子，對方已代替坤媽照顧他一切，吳業坤笑指她像「半個阿媽」：「如果我着到『皺忟忟』，佢一定捉住我要熨衫，返日本會幫我買衫襯，我學習緊點樣好睇啲，做訪問會整頭、化妝同準備衫，以前唔會。（幫你護膚？）見我乾會搽Cream同敷Mask，以前阿媽提我，依家老婆做咗我半個阿媽，呢方面比較大細路。」他尷尬指太太並非其Fans，今次首度做觀眾看他演出，騷後便會知道舞台上和屋企的他有何分別。