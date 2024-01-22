張兆輝開餐遇粉絲 獲讚「識發光」

在內地發展順利的藝人張兆輝，近日現身汕頭一間餐廳拍片試食，期間有網民野生捕獲他：「今晚在汕頭偶遇TVB的男明星，在人群中真的氣質就是不一樣，在發光……」之後他步出餐廳時更被途人包圍，而他亦逐一與現場粉絲合照，表現親民毫無架子。