張韶涵唔使濾鏡 零毛孔似少女

台灣歌手張韶涵近年轉往內地發展演藝事業，日前迎來42歲生日的她，在社交網晒出與工作人員及好友慶生的照片。相中的她身穿吊帶裙襯黑色外套，紮起孖辮後就如青春少艾般甜美。她猶如雞蛋般嫩滑的零毛孔臉蛋，在沒有濾鏡下仍絲毫不見歲月痕迹，照片引來不少網友激讚：「怎麼都沒有變過！」、「是吃了防腐劑嗎？」