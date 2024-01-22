娛樂

張韶涵唔使濾鏡 零毛孔似少女

張韶涵分享無濾鏡靚相，絲毫不見歲月痕迹。 張韶涵分享無濾鏡靚相，絲毫不見歲月痕迹。
張韶涵分享無濾鏡靚相，絲毫不見歲月痕迹。
台灣歌手張韶涵近年轉往內地發展演藝事業，日前迎來42歲生日的她，在社交網晒出與工作人員及好友慶生的照片。相中的她身穿吊帶裙襯黑色外套，紮起孖辮後就如青春少艾般甜美。她猶如雞蛋般嫩滑的零毛孔臉蛋，在沒有濾鏡下仍絲毫不見歲月痕迹，照片引來不少網友激讚：「怎麼都沒有變過！」、「是吃了防腐劑嗎？」
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