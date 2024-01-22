中娛星動：祝緒丹疑被罵「去死吧」 于正補鑊：口誤口誤

內地女星祝緒丹近日捲入是非，被金牌製作人于正踢爆突然辭演新劇《五福臨門》，《五》劇近日舉行開機儀式，于正發言時竟表示：「讓來不了的人去死吧！」頓時引起猜測，認為他是指罵祝緒丹。

其實于正之前已曾暗寸某演員「人品如此差」，矛頭直指祝緒丹，之後他更將行動再升級，在《五》劇的開機儀式上，大聲表示：「我覺得番位（演員排位）不重要，我們這戲真的很好看，一定要是爆款，讓來不了的人去死吧！」他的一句「去死吧」掀起不少猜測。有網民猜他在隔空指罵祝緒丹，因為近日他在社交網與網民互動時，留言指祝緒丹開機在即突然辭演《五》劇，言語間明顯酸溜溜甚有不滿：「人家突然有了女一號，肯定不能阻擋人家的前途。」

吳宣儀似附和捱轟 事後祝緒丹的公司與他的短訊對話流出，原來是祝緒丹一方不斷說服于正要讓她參演《五》劇，但最後因為接了另一套擔任女主角的劇所以辭演，令于正覺得對方行為不誠信。而對於在開機儀式上的發言，于正事後發文解釋：「我普通話不好，但是我說的是『讓來不了的人去撕吧』，好像說太快說成了『去死吧』，抱歉抱歉，口誤口誤！」

另外，有份參演該劇的女星吳宣儀亦成為網民攻擊對象，因于正發表「去死吧」言論時，身旁的吳宣儀興奮得整個人跳起來，似在附和于正，有人指她的口形似乎在說「就要這樣」，令相當網民反感。