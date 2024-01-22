Twins紅館騷開鑼 招牌側手翻再現！

組合Twins相隔9年再踏紅館，一共14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會昨晚開鑼，昨日更是成員鍾欣潼（阿嬌）的生日。英皇旗下傾巢而出捧場，包括老闆楊受成、容祖兒、李幸倪、泳兒、關智斌、洪卓立及Twins家人等，全場爆滿。

Twins以紅色系列打扮登場，一開口就跳唱連串快歌，包括《高手看招》、《明愛暗戀補習社》、《愛情當入樽》等經典歌，全場歌迷尖叫聲不絕。當唱出《跅跅步哈姆太郎》時，她們齊齊表演充滿「回憶殺」的招牌側手翻，身手靈活，依然是22年前的Twins！

開騷前，後台放滿郭富城、鄭伊健、謝霆鋒、方力申、李克勤及古巨基夫婦，還有楊丞琳等送上的祝賀花牌，而粉絲在紅館隧道設應援燈箱預祝偶像Good show，同時為阿嬌慶祝生日，場外放有8幅寫着「Happy Brithday鍾欣潼，演唱會順利」的巨型易拉架，又有近百內地粉絲列隊，高舉寫有「生日快樂，跨飛越山海，為阿嬌赴約」的燈牌。