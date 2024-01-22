娛圈單打：透明氣質好療愈 東洋美女一級棒

去年曾夥同日本男神山下智久來港宣傳電影的新木優子，可能食過翻尋味，早前又來香港擦餐勁。話說這位美女明星，去年食過雞蛋仔後，一直對香港美食念念不忘，最近終於有了回響，因為拍攝節目關係，又來港品嘗地道美食。

她分享在港拍攝的新相，大啖葡撻、冬甩、片皮鴨等，又走訪中環等多個景點打卡，實行說好香港故事。除了大讚香港美食「一級棒」外，她更引來大批粉絲對香港產生興趣，紛紛表示也要到港一遊。看來，港府和旅發局大花銀彈向旅客宣傳香港，還不及一個女明星的效應強大。

講起新木優子，除了跟山下智久合演電影外，另一為香港觀眾熟悉的演出，當推前年她參演翻拍自韓劇的《六本木Class》，其美貌和演技，絕對不比韓版人選遜色。此外，她又獲日本網民封為「透明系女神」，皆因獨特的鄰家女孩氣質、充滿活力的笑容，充滿療愈性。其實，優子一點也不鄰家女孩，大家何時見過，隔籬屋師奶個女有這般漂亮！

靚女星途也不一定一帆風順。優子出道相當早，小學五年級就被星探發掘，2008年已挑戰大銀幕，在阿部寬主演的電影《青鳥》，以及懸疑電影《告白》中客串學生，可惜沒有受到太多關注，她也一度掙扎是否應該放棄。直到2014年獲《non-no》雜誌看中，邀她成為專屬模特兒，自此知名度大開，成為演藝生涯的轉捩點。

近年韓流席捲全球，日本藝能界相對失色。然而，大和民族美女輩出，跟韓流女星相比，又自有另一番美態，可謂不爭的事實。