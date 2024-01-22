譚旻萱捱眼瞓落場 唐詩詠輕鬆跑10K 多得周潤發特訓

視后唐詩詠昨日參加馬拉松賽事，完成後她在社交網自爆多得「星級教練」指導，原來正是影帝周潤發！有影帝陪跑，難怪詩詠可以堅持下去，並揚言會繼續挑戰。

昨日有不少藝人參與馬拉松賽事，包括周潤發、唐詩詠、林淑敏、何沛珈、譚旻萱、黃榕與薛影儀等。挑戰10公里賽事的詩詠跑完後在社交網上載照片，當中包括跟周潤發的舊合照，她發文感謝對方：「多謝周教練嘅指導、調節，教導我跑步係訓練自己內心，挑戰自己嘅耐力、耐性，點樣唔受外界影響，專注自己呼吸。」她又作出賽後檢討：「全程心率維持良好，冇氣促、氣喘，時間唔係今年嘅目標，1：12完成，我已經好開心。」她指跑步不再是沒趣的運動，日後會繼續挑戰。

至於周潤發以2小時19分完成半馬拉松賽事，不過見他左手左腳均有擦損傷痕。他表示雖然較個人目標成績慢4分鐘，但已感滿意，問到沿路可有被其他跑手集郵？他稱獲跑友開路，否則一定跑不到，至於下次會否挑戰42公里？他笑說：「我跑到兩個鐘就跑，相信90歲可以做到，大家等吓。」又指跑完最想食腸粉和碗仔翅。問到會否想接拍跑步題材的電影？他說：「做阿甘精神，香港跑勻全世界，阿甘精神，跑鬼死人！」其後他應要求拿起手機跟現場傳媒及跑手自拍，表現親民。

何沛珈備戰兩個月 另外，參與10公里賽事的林淑敏雖然之前哮喘病發作，但以1小時6分鐘完成，她對成績感滿意，希望來年挑戰半馬拉松。而譚旻萱以1小時7分完成賽事，直言前一日深夜收工後只休息了兩小時，加上患有哮喘，所以賽前都有點擔心。至於何沛珈稱有腰痛問題，故想以跑步克服傷患，花了兩個月準備比賽，問到為何不相約緋聞男友阮浩棕一起參賽？她認為獨自完成目標也是好事，但透露對方有為她打氣。參加同一賽事的黃榕與薛影儀則花了近兩小時才完成，薛影儀自言跑步期間有很多無聊人想跟她合照。

周潤發 何沛珈小背心上陣，高舉獎牌。 譚旻萱休息不足，幸仍順利完成賽事。