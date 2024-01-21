娛樂

Emily Ratajkowski 甘做冇腦索女

美國女模Emily Ratajkowski日前於社交網站分享自己以黑色低胸晚裝裙示人的一批照片，相中的她中門大開，甚是吸睛，Emily留言表示：「橫掂我永遠都會被其他人當成冇腦索女，咁我決定不如就照做畀你睇，吓話？」
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