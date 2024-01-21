球鞋留下輪胎印 Zayn Malik睇騷陷混亂 被汽車輾腳！

英國男子組合One Direction前成員Zayn Malik前日罕有現身《巴黎時裝周》，離開會場之際吸引大批粉絲包圍，混亂中被旁邊駛過的私家車輾腳！

Zayn離開會場時卻遇到一個意外，他在街上被大量粉絲包圍，場面頗為混亂，被護送離開的途中，旁邊一架私家車未有小心駕駛，竟然輾過Zayn的右腳！幸好他未有大礙，有驚無險，事後Zayn於社交網站上載當時所穿球鞋的照片，只見上面留下一條黑色輪胎痕迹，他留言表示：「我隻腳冇事！！多得我呢對造得好好嘅鞋。」

而時裝騷亦更為國際化，吸引大量亞洲藝人出席，包括韓星姜諧潾、丁海寅、韓國男團TOMORROW X TOGETHER以及日本男星橫濱流星等。

顏值忽高忽低 另外，台灣天王周杰倫亦不時現身時裝周，之前他與美籍華裔球星林書豪合照，被網民指老態盡現，而近日流出他現身時裝周的照片，又再次被網民嫌棄，指他面容憔悴狀態差，恍如山寨貨。但周杰倫的太太昆凌在社交網晒出最新合照，見他又再回春，與之前的「老樣」相差甚遠，被網民笑指這才是「真杰倫」。