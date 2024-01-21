娛樂

鍾雪瑩首任女主角 融入填詞經歷
藝人鍾雪瑩（左）主演的新戲《填詞L》將於3月上映。導演黃綺琳日前出席試片分享，直指鍾雪瑩是女主角的不二之選：「佢具備角色嘅必備條件，開工時將自己填詞路上所經歷嘅事融入當中，提升咗呢個角色。」鍾雪瑩亦坦言：「我未嘗試過擔演女主角，今次仲同咁多位活躍嘅填詞人一齊演出，溝通起嚟特別有共鳴。」
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