教做戲顯視后風範 佘詩曼攬實何依婷 粉碎不和傳聞
憑無綫劇《新聞女王》榮登三料視后的佘詩曼（阿佘）之前傳跟同劇拍檔何依婷不和，有指何依婷疑暗寸阿佘跟角色相似成導火線，其後阿佘在頒獎禮的台上與同劇演員逐一攬攬，唯獨未有攬何依婷，令不和傳聞甚囂塵上。前晚阿佘在社交網分享多張跟《新》劇演員攬到實的合照，包括何依婷、高海寧及王敏奕等，當中只有傳出不和的何依婷一人獨霸兩張相。
長文點名讚後輩
同時阿佘又配上長文，點名大讚對方：「想講吓呢個妹妹仔何依婷，第一日『新聞女王』圍讀畀我嘅印象係唔係好出聲，但係有主見嘅，跟住到第一日開工手騰腳震但係好畀心機嘅，忍唔住話畀佢聽應該點做，連續開咗兩日後佢同我講：『哦…原來演戲係咁嘅』果然係學霸，好聰明，依家出嚟嘅成績，大家有目共睹，唔錯吖我曾經都係新人，新人係需要大家嘅包容同埋慢慢接受，大家一齊畀啲時間佢啦！徐曉薇我期待你嘅蛻變唔好令Man姐失望，加油！」阿佘出手打破不和傳聞，如此識做又得體，難怪深受台前幕後及粉絲愛戴。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240121-0121_00282_071/教做戲顯視后風範--佘詩曼攬實何依婷--粉碎不和傳聞
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：