教做戲顯視后風範 佘詩曼攬實何依婷 粉碎不和傳聞

憑無綫劇《新聞女王》榮登三料視后的佘詩曼（阿佘）之前傳跟同劇拍檔何依婷不和，有指何依婷疑暗寸阿佘跟角色相似成導火線，其後阿佘在頒獎禮的台上與同劇演員逐一攬攬，唯獨未有攬何依婷，令不和傳聞甚囂塵上。前晚阿佘在社交網分享多張跟《新》劇演員攬到實的合照，包括何依婷、高海寧及王敏奕等，當中只有傳出不和的何依婷一人獨霸兩張相。