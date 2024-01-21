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熱巴執垃圾 「公德」無量
「新疆四美」之一的迪麗熱巴除了顏值，品格亦是她的優勢之一。近日有網民發現熱巴在綜藝節目中有個彎腰的鏡頭，旁白說她是笑到彎腰，但真相是熱巴看到地上的垃圾，慣性執起扔進垃圾箱，而此舉亦令熱巴獲無數網民大讚很有公德心。
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