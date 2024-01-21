肖戰工作室 提告黑粉

內地人氣男星肖戰常因一些莫須有罪名遭到黑粉詆毀和謾罵，肖戰的工作室決定採取行動，控告部分黑粉侵犯其名譽權。前日上海一律師行發出案件簡訊，表示已接受了委託，就相關網絡平台用戶涉嫌侵犯肖戰名譽權等合法權益之行為，進行侵權證據保全及訴訟維權工作，會要求被告人承擔相關法律責任。