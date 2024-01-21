雙J合體開騷 陳凱詠跳足成晚 馮允謙靠貓紙過骨

歌手馮允謙（Jay）與陳凱詠（Jace）前晚「合體」開音樂會。Jace勁歌熱舞之餘，還大騷身材；而Jay唱廣東歌時就一度要靠「貓紙」提水。

Jay和Jace「雙J檔」開騷，Jay以一曲《Leave the door open》揭開序幕，緊接着Jace以粉紅短裙襯白色毛毛長靴登場，露出白滑美腿。到快歌環節時，Jace更脫去外套，露出香肩和小蠻腰與舞蹈員熱舞，期間她扭腰趷籮，還自摸胸部，令觀眾熱血沸騰。

做攝影師唔合格 Jay和Jace唱至最後兩首歌《天生二品》及《世界劇團》時，更化身攝影師，拿着鏡頭拍攝對方演出，事後Jace卻投訴Jay：「你影得好差，識唔識攞角度㗎？」Jay直言：「我真係唔得，都係畀我拎番支結他！」

完騷受訪時，Jace笑言整晚跳舞跳得不夠喉，又嫌自己太斯文，而Jay則大爆Jace逼他跳舞：「我都想試吓跳，但Jace好忙，未必有時間教我。」Jace則指拍檔只是害羞：「如果佢放鬆嚟跳就好有Boy band嘅感覺。」Jay在合唱中文歌時，台中央設有拼音字幕機「出貓」，他害羞謂：「有幾首歌唔係咁熟，好多嘢要執生囉。」