娛樂

張曦雯後發先至 艷壓內地小花

張曦雯收起性感，卻能凸顯時裝之典雅。 張曦雯收起性感，卻能凸顯時裝之典雅。
張曦雯收起性感，卻能凸顯時裝之典雅。
無綫藝人張曦雯日前以一身粉紅色碎花裙現身《萬千星輝頒獎典禮2023》，卻被網民發現她原來與內地小花盧昱曉撞衫。憑內地古裝劇《雲之羽》上位的盧昱曉，與張曦雯同樣以長腿著稱，早前她出席活動時也穿過同一款裙，雖然「早着先機」，卻慘被網民揶揄似穿A貨，不及張曦雯高貴。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc