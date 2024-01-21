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張曦雯後發先至 艷壓內地小花
張曦雯收起性感，卻能凸顯時裝之典雅。
無綫藝人張曦雯日前以一身粉紅色碎花裙現身《萬千星輝頒獎典禮2023》，卻被網民發現她原來與內地小花盧昱曉撞衫。憑內地古裝劇《雲之羽》上位的盧昱曉，與張曦雯同樣以長腿著稱，早前她出席活動時也穿過同一款裙，雖然「早着先機」，卻慘被網民揶揄似穿A貨，不及張曦雯高貴。
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