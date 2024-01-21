失落視帝 暖在心頭 陳展鵬獲女兒頒大獎補數

近日在頒獎禮中空手而回的陳展鵬昨日現身活動，表示獲女兒送上「Best Dad Forever」大獎給他補數，即時冧冧豬。展鵬計劃農曆新年期間舉家外遊，開玩笑指要去離島以滿足太太想享受陽光與海灘的願望。

藝人陳展鵬與太太單文柔昨日為《新春保良迎金龍》節目錄影，展鵬透露女兒「小豬比」因身體不適未能參與：「可能佢知道今日要嚟電視城太緊張，所以有少少唔舒服，佢從來未嚟過電視城，佢知道我喺度拍劇，覺得係好好玩。」講到新年，展鵬計劃一家人外遊，問到想到哪兒？單文柔笑言：「我想去陽光與海灘，但驚要去長洲。」展鵬自認浪漫，開玩笑指帶她去大嶼山或南丫島數星星。

對於失落視帝，展鵬未感失望，反而戥大家開心：「拍劇唔容易，因為疫情期間拍攝，大家都係搵命博，而且去年嘅劇都好好睇。」單文柔讚女兒窩心，送了個大獎給展鵬：「小豬比以為爸爸跑步輸咗，佢話爸爸冇獎唔緊要，我送個獎畀你，整咗個Best Dad Forever獎畀展鵬。」

郭柏妍魔音重現 另外，同場郭柏妍在劇集《飛常日誌》中魔音重現獻唱容祖兒的歌，她說：「真係對唔住嚇親大家，因為劇中講我失戀唱K，所以唱到走音，網民話容祖兒聽到嘅話要報警。」講到她被指移情別戀洪嘉豪，她解釋只是喜歡對方的歌，問到會否想跟對方做朋友？她坦言：「睇吓有冇機會，佢可能未必想呢！」

而蘇韻姿被問到何時有機會「回家」？她笑謂：「公司就係我個家。（返《愛．回家》劇組？）未肯定，睇公司安排，我當然好掛住大家。」